Governo do RS recebe oito recursos ao mapa prévio do Distanciamento Controlado

Com 20 das 21 regiões Covid em bandeira vermelha, o mapa preliminar da 31ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado recebeu oito pedidos de reconsideração até as 6h da manhã deste domingo, prazo limite para envio de pedidos de associações e municípios.

No mapa divulgado na sexta-feira, apenas a região de Taquara foi classificada com risco epidemiológico médio e, portanto, recebeu bandeira laranja. As demais tiveram risco alto e ficaram em vermelho. O Gabinete de Crise vai analisar os pedidos e divulgar o mapa definitivo às 16h30min desta segunda-feira.

Com a suspensão temporária até o dia 14 de dezembro do sistema de cogestão do Distanciamento Controlado, as bandeiras anunciadas deverão ser aplicadas seguindo os protocolos definidos pelo Estado. Dessa forma, como informou o governador Eduardo Leite ao anunciar a mudança na semana passada, a intenção é aumentar a adesão da população aos cuidados de prevenção à Covid-19. Além disso, com novas restrições na bandeira vermelha, a ideia conter a curva de contaminação, que vem aumentando no Rio Grande do Sul.

A vigência das novas bandeiras se inicia à 0h de terça-feira (8) e segue até as 23h59min da segunda-feira seguinte (14).