Governo faz reunião de emergência para discutir Distanciamento Controlado e aulas presenciais no RS

O governo do Rio Grande do Sul convocou uma reunião de emergência para a manhã desta terça-feira para discutir novas medidas relacionadas ao modelo de Distanciamento Controlado e ao retorno das aulas presenciais. O governador Eduardo Leite está em Brasília e o encontro ocorrerá por videoconferência.

A informação foi confirmada pelo deputado Gabriel Souza (MDB) através do seu perfil no Twitter.

Governador @EduardoLeite_ falou comigo por telefone agora, convidando para reunião de emergência logo mais, às 9:30h, sobre novas medidas no sistema de distanciamento controlado e retorno às aulas. — Gabriel Souza (@GabrielSouza15) April 27, 2021

Nessa segunda-feira, a Justiça analisou a possível retomada das aulas presenciais, mas optou por manter a suspensão das classes. A decisão ocorreu em sessão virtual, realizada com os desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Em votação unânime, o colegiado não acolheu a tese do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e negou o recurso apresentado pelo governo do Estado pela retomada das atividades.

Com o parecer dos desembargadores, as aulas presenciais seguem suspensas enquanto perdurar a classificação de bandeira preta. O Rio Grande do Sul está na nona semana com esta classificação, que aponta risco altíssimo para o contágio de Covid-19.