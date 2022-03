Governo federal adere à campanha do Simers contra exercício ilegal da medicina

publicidade

Uma das principais pautas do Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul), a luta contra o exercício ilegal da medicina, ganhou o reforço do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e de Sindicatos Médicos de diferentes estados brasileiros. Em agenda nesta quinta-feira, em Brasília, o presidente do Sindicato, Dr. Marcos Rovinski, enfatizou a campanha ao Governo Federal, destacando sua relevância para a saúde de todos.

"O presidente e o ministro da Saúde consideraram a relevância da campanha. É uma defesa dos profissionais médicos e, também, da saúde de toda a população", enfatizou Rovinski que, na oportunidade esclareceu sobre a necessidade da revisão da Lei do Ato Médico.

O Simers disponibiliza à população um canal de denúncias do exercício ilegal da Medicina. Nos últimos 24 meses, foi registrada, em média, uma denúncia a cada dois dias. No encontro com Bolsonaro e Queiroga, o Simers também apresentou propostas de interesse da classe médica, como o Revalida e piso nacional da categoria. A reunião contou com a participação de representantes de entidades sindicais de todo o país.