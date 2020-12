Governo reativa e implementa mais 190 leitos de UTI no Rio Grande do Sul

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul divulgou, nesta segunda-feira, a reativação e implementação de mais 190 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em hospitais das sete macroregiões do Estado. Diante do aumento de casos ativos de Covid-19 no território gaúcho – que hoje estão em 20.175 –, a distribuição das vagas irá ocorrer ainda em dezembro.

De acordo com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, o Estado mais que dobrou, desde o início da pandemia, a capacidade de leitos de UTI, com ampliação de 102% no número de leitos. Em março deste ano, a rede hospitalar gaúcha contava com 933 leitos de UTI Adulto.

Desde então, segundo o governo estadual, este número foi ampliado com 951 novas vagas, chegando a 1.884 leitos na rede pública hospitalar. Com os novos leitos que devem entrar em funcionamento em dezembro, o aumento na capacidade instalada chega a 113%.

Conforme o governo, para equipar os hospitais gaúchos, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) comprou conjuntos de 230 respiradores e monitores por meio de pregão eletrônico, no valor de R$ 17 milhões. Do Ministério da Saúde foram recebidos 853 desses equipamentos. Também foi efetivada uma parceria com a GM e com o Instituto Cultural Floresta para o conserto de 161 aparelhos. Uma doação de 40 respiradores foi feita pelo projeto Todos pela Saúde.

Conforme a diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (DAHA), Lisiane Fagundes, a abertura de leitos é sempre uma ação conjunta da SES com as instituições hospitalares para que se consiga abranger a totalidade dos critérios necessários para o atendimento da população.

Devido ao aumento crescente de internações em UTIs, Lisiane faz um apelo à sociedade para adesão às medidas de prevenção ao contágio como forma de proteger os profissionais da saúde que atuam nos hospitais. “Estamos há cerca de nove meses trabalhando sem descanso e os nossos profissionais da linha de frente têm dado o seu máximo. O maior compromisso da população com esses profissionais que estão há meses dedicando as suas vidas para salvar outras é ficar em casa, evitar aglomerações”, disse.