"Grécia está pronta para receber turistas", garante primeiro-ministro

publicidade

"A Grécia está pronta para receber turistas neste verão" com toda segurança, disse o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis neste sábado, durante uma viagem à ilha de Santorini, na véspera da reabertura da temporada turística. "Está tudo pronto", reiterouo premiê cujo país foi pouco afetado pelo novo coronavírus, com apenas 183 mortes, na comparação com outros Estados europeus.

"Garantimos as regras apropriadas de distanciamento social" para o retorno de turistas à Grécia de cerca de 30 países por via aérea, marítima e terrestre, a partir de segunda-feira. "Nossa prioridade é a segurança e a saúde" dos visitantes, acrescentou o chefe de governo, que foi a uma das ilhas mais turísticas da Grécia para lançar a temporada diante de um grande número de jornalistas e membros do governo.

Em um país onde o turismo é crucial para a economia, o governo lançou uma campanha promocional proclamando que "o verão grego é mais do que o mar e o sol, é um estado de espírito". Somente os aeroportos de Atenas e Thessaloniki estarão abertos para voos de cerca de trinta países, enquanto os aeroportos regionais, incluindo Santorini, serão inaugurados em 1º de julho.

O passageiro que for positivo para o Covid-19 terá que passar por um confinamento de 14 dias em um hotel administrado pelo Estado grego.