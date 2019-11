Grêmio divulga nota sobre acidente envolvendo ônibus de torcedores

publicidade

Por meio das redes sociais, o Grêmio publicou uma nota "lamentando profundamente" o acidente ocorrido envolvendo uma van e um ônibus que transportava torcedores gremistas à Arena para o clássico Gre-Nal na tarde deste domingo. O motorista do furgão morreu no local. Segundo a PRF, mais de 40 passageiros do coletivo ficaram feridos e foram encaminhados aos hospitais de Passo Fundo, Carazinho e Soledade.

No Twitter oficial, o time prestou solidariedade à família e aos amigos do motorista da van e desejou boa recuperação para todos os feridos. "Desejamos pronta recuperação aos demais envolvidos neste triste acidente", concluiu em nota. Nos comentários da publicação, torcedores pediram que haja um minuto de silêncio antes da partida, marcada para ocorrer às 18h.