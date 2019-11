Granizo, vento e chuva forte causam estragos na Serra do RS

publicidade

Temporal com granizo atingiu os municípios da Serra no final da tarde desse sábado, por volta das 17h30min. Houve registro de chuva de pedra nas cidades de Garibaldi, Carlos Barbosa, Coronel Pilar e Boa Vista do Sul, dentre outras localidades. A intensidade e a duração foi variada. Em alguns pontos, o tamanho das pedras chamou a atenção dos moradores.

Em Bento Gonçalves, segundo a Defesa Civil, o vento forte ocasionou pelos menos cinco destelhamentos, 30 quedas de árvores e postes, alagamentos em residências e falta de energia elétrica. Um poste caiu na rua João Camerini, bairro Cembranel, que acarretou no bloqueio da via pública. No acesso a Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves, caiu uma árvore no quilômetro 01 da ERS 431, deixando o trânsito bloqueado temporariamente.

Em Coronel Pilar, na região entre São Valentim e São Luiz de Castro, produtores de uva tiveram prejuízos nos parreirais. Os prejuízos na agricultura, especialmente na uva, ainda estão sendo calculados.