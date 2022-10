Granpal volta a discutir programa "Assistir Saúde" com governo do RS

publicidade

A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) segue buscando diálogo com o Governo do Rio Grande do Sul para tentar reverter as perdas de recursos com a implementação do Programa Assistir na Saúde e buscar soluções para o mapa das referências das cidades, conforme determinam as diretrizes da CIB-50. Nesta quinta-feira (6), os prefeitos se reuniram com representantes da Secretaria Estadual da Saúde, durante a Assembleia Geral da entidade, no Instituto Caldeira.

O presidente da Granpal e prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, destacou que há uma desmobilização de recursos para a área da saúde na Região Metropolitana. "Nós chamamos mais uma vez a equipe técnica da Secretaria da Saúde para expor as dificuldades que todos estamos enfrentando. Novas estimativas dão conta que R$ 290 milhões não são repassados aos municípios pelo Assistir. Sem falar nos transtornos que a nova CIB-50 está causando aos gestores públicos", ressaltou.

Battistella lembrou que há muito tempo os técnicos municipais vêm elencando questões que precisam ser melhoradas e que há problemas pontuais a serem resolvidos. "Pedimos sensibilidade por parte do Estado com os prefeitos. Acima de qualquer entendimento técnico, precisamos refletir que é a vida das pessoas que está em jogo", afirmou.

Secretários da saúde dos municípios estiveram presentes e expuseram as dificuldades técnicas encontradas. Porto Alegre, assim como os demais, manifestou preocupação com um possível colapso da rede pública de saúde. A coordenadora do Fórum e diretora da Fundação de Saúde São Camilo de Esteio, Ana Boll, destacou que os problemas afetam as 19 cidades que integram a Granpal. "Nossa preocupação com a CIB-50 é que tem trazido dificuldades e consequências no sentido de desorganizar as referências de alta e média complexidade. Não estamos conseguindo indicar ao nosso usuário para onde ele deve ser encaminhado para ter o atendimento de saúde adequado", apontou.

Pelo governo do Estado estiveram presentes Lisiane Fagundes, diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (DGAE), e Eduardo Elsade, diretor do Departamento de Regulação Estadual. Ambos mencionaram que sabem que a CIB-50 não é perfeita, e que há ajustes a serem feitos, e que sempre haverá discussões a serem feitas. Uma nova reunião entre os técnicos do Estado e os representantes dos municípios deve ser agendada para os próximos dias.

