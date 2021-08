Greve dos rodoviários afeta transporte intermunicipal da região Metropolitana a partir desta segunda

publicidade

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários Intermunicipais da Região Metropolitana (Sindimetropolitano) anunciou, nesta quinta-feira, que a categoria entra em greve a partir da próxima segunda, dia 9 de agosto, por tempo indeterminado. A paralisação vai afetar linhas metropolitanas que atendem Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão.

A greve, conforme o documento assinado pelo presidente da entidade Mauro da Silva Santos, é motivada pela falta de pagamento de 1/3 das férias, do valor integral do vale alimentação, além do reajuste salarial dos trabalhadores, que não ocorre há dois anos. Além disso, o sindicato também reforça que o movimento decorre por conta do número excessivo de demissões.

As reivindicações, inclusive, levaram a categoria a realizar uma “Operação Tartaruga” na última terça, nos corredores de ônibus do Centro de Porto Alegre. Na ocasião, aderiram ao protesto cerca de 80 motoristas de empresas como a Sogil, a Soul, a Transcal e a Viamão.

Desequilíbrio econômico

Em nota, divulgada na última terça, a respeito da Operação Tartaruga, a Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM) afirmou que o ato é fruto de um desequilíbrio econômico-financeiro generalizado que atinge o sistema.

No documento, a ATM também salienta que as autoridades sabem da situação, agravada pela pandemia, e trazia um apelo para que o governo do Estado e a Metroplan sejam “sensíveis” e busquem uma solução para reequilibrar financeiramente o sistema.

A reportagem da Rádio Guaíba entrou em contato com a Metroplan, mas, até o momento, não houve retorno. Também na última terça, ao Correio do Povo, o diretor de transporte metropolitano da Metroplan, Francisco Horbe, havia dito que o órgão não interfere em questões de funcionários e empresas mas que, em caso de indicativo de greve, a fundação vai atuar como mediadora a fim de buscar uma alternativa.