Grupo Hospitalar Conceição anuncia plano de demissão voluntária, em Porto Alegre

Com foco na redução salarial e no passivo trabalhista, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) apresentou nesta segunda-feira um plano de demissão voluntário. De acordo com a direção da instituição, 1,2 mil funcionários, com idade entre 60 e 74 anos e ao menos 10 anos de serviços no GHC, podem aderir ao PDV. Se todos aceitarem entrar no PDV, que começará a partir de fevereiro, a instituição projeta redução da folha salarial de R$ 160 milhões por ano.

A expectativa do diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira, é de que mais da metade do público alvo opte pelo PDV. Segundo Oliveira, a medida visa reduzir o impacto na folha salarial - que atualmente é de R$ 1,1 bilhão. "São 9.204 funcionários do quadro próprio e mais 400 contratos temporários que deverão sair até abril de 2022", observa, acrescentando que o pedido para criação do PDV foi feito ao Ministério da Economia no final de 2019. De acordo com Oliveira, se os 1,2 mil aderirem ao PDV, o custo das demissões será de R$ 250 milhões.

Mesmo com a saída dos profissionais, o GHC deve repor as vagas para outros funcionários. "Esse PDV se 'paga' em 18 meses", destaca. Oliveira afirma que o público alvo corresponde a quase 10% do total da folha salarial. "Não é regra (a demissão) os salários altos. Muitos profissionais ao longo da sua carreira acumularam vantagens", ressalta. "Não temos plano de previdência complementar. O PDV seria uma forma de saírem com uma indenização", completa.

O plano deve se estender durante o ano e se encerrar no fim de dezembro de 2022. "Vamos reduzir o custo da folha, mas ainda teremos profissionais", destaca. Os funcionários com idade entre 72 a 74 poderão fazer a rescisão do contrato no dia 7 de fevereiro.

