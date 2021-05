Grupo Hospitalar Conceição inaugura Torre de Ligação, em Porto Alegre

publicidade

Para facilitar o acesso de quem utiliza ou trabalha no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), foi inaugurada, na manhã desta sexta-feira, a Torre de Ligação do Grupo Hospitalar Conceição (GHC).

Em construção desde 2018, a estrutura vai conectar os blocos A e B da instituição, ligando o Centro de Hematologia e Oncologia às demais áreas, melhorando a circulação de pacientes, funcionários, acompanhantes e portadores de necessidades especiais.

“Era uma exigência do nosso PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio) para que tivéssemos um prédio de evacuação. Segundo a Lei Kiss, as empresas e órgãos públicos são orientados a construir este tipo de torre”, informou o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira.

Rota de fuga

A torre vai contribuir como rota de fuga, contendo escadas, elevadores de emergência e áreas de refúgio para auxiliar no abandono da edificação em caso de incêndio. “Em casos de sinistros, as pessoas são evacuadas para esta torre e, então, saírem com segurança”, lembrou Oliveira.

O investimento foi de R$ 10 milhões no prédio de quatro andares, que conta com área de gerador com um espaço para execução de uma subestação de energia e área para climatização, onde equipamentos de ar-condicionado podem ser instalados para climatizar as edificações existentes.

Oliveira destacou a importância de mais esta obra entregue a população. “Na nossa gestão, estamos comprometidos com a entrega destas melhorias. Além desta Torre de Ligação, foram concluídas e entregues as obras da ala de Neurocirurgia no Hospital Cristo Redentor e da Enfermaria do 4º I no Hospital Conceição. Outras quatro torres também serão construídas”, afirmou.

Para este ano, o presidente do GHC prevê a conclusão do Centro de Hematologia e Oncologia até o mês de dezembro. Também iniciado em 2018, o centro está com cerca de 70% pronto, mas ainda são necessários R$ 30 milhões para concluir a obra e mais um valor semelhante para os equipamentos.

A placa de inauguração da Torre de Ligação do GHC foi descerrada pelos gestores do grupo. O engenheiro Leandro Schneider, presente no ato, também saudou a entrega da nova estrutura. Participaram da cerimônia, ainda, o diretor administrativo e financeiro do GHC, Moisés Prevedello, o gerente de Interunidades de Emergências do GHC, Cleber Verona, o gerente de Internação do HNSC, Rafael Ribeiro, o gerente de Apoio do HNSC, Élcio Carvalho, e o engenheiro Aramis Argenta.