Grupos de A.A fazem mutirão virtual contra recaídas nas festas de fim de ano

Grupos dos Alcoólatras Anônimos realizam mutirões virtuais para precaver eventuais recaídas nas festas de fim de ano. Por conta da pandemia do coronavírus, as pessoas têm ficado solitárias e isso proporciona um desejo maior de beber. Exatamente por isso, 25 grupos do Brasil e até mesmo dos Estados Unidos e de Portugal irão promover reuniões até este sábado para evitar que integrantes tenham problemas.

Em Porto Alegre, o grupo Cidade Baixa A. A. integra a iniciativa que pode ser encontrada neste link. Outro motivo que gerou a necessidade de reuniões remotas é porque muitos grupos tiveram de fechar as portas. Conforme o grupo, o número de bebedores solitários aumentou consideravelmente, principalmente entre as mulheres. Antes da pandemia, elas representavam não mais do que 4% da frequência, mas agora o percentual saltou para 47%.

O consumo residencial de álcool aumentou também porque bares e restaurantes ficaram fechados durante um bom tempo. A partir daí, as compras presenciais em supermercados ou por encomenda aumentaram.