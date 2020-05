Grupos prioritários são vacinados em drive-thrus em Porto Alegre

publicidade

Os grupos prioritários realizaram nesta quarta-feira, em Porto Alegre a vacinação contra a gripe sem sair dos seus veículos. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizou oito drive-thrus para que fosse feita a imunização. A movimentação dos profissionais de saúde, que estavam com os equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras e face shields (proteção facial), começou às 9h nas tendas montadas nas zonas Norte, Sul e Leste. Na praça Comendador Souza Gomes, localizada na avenida Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza, os funcionários do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) realizaram a abordagem dos carros para a realização da vacina, com exceção de crianças de seis meses a menores de seis anos, que foram atendidas nas unidades de saúde para complementação das vacinas. Quem estava sem automóvel também recebeu a dose.

Os grupos prioritários atendidos nos drive-thrus foram gestantes, puérperas, pessoas com deficiência, adultos de 55 a 59 anos, professores, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) e idosos acima de 60 anos. Além disso, trabalhadores de saúde, forças de segurança e salvamento, trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros, portuários e povos indígenas também podiam se imunizar. Os trabalhadores deviam levar carteira funcional e as pessoas com doenças crônicas, apresentar solicitação ou receita médica que comprove a comorbidade.

Até o dia 25 de maio, em Porto Alegre, segundo o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, haviam sido aplicadas 575,3 mil doses, o que corresponde a 80,4% da meta de 715 mil pessoas. O grupo dos idosos é o que mais se vacinou: 262,2 mil. Para evitar aglomerações, a prefeitura conta este ano com mais de 150 locais disponíveis até o dia 5 de junho, entre farmácias parceiras e postos de saúde para a imunização contra a gripe. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os grupos prioritários da campanha estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza, por isso a importância da proteção da vacina.

Segundo o Ministério da Saúde, a terceira e última fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe encerra no dia 5 de junho em todo o país. Com início no dia 11 de maio, até o momento, foram vacinadas 8,3 milhões de pessoas, o que corresponde a 23,22% do total de 36,1 milhões de pessoas. Nesta fase, o público prioritário é formado por professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% dos grupos prioritários, resultado alcançado apenas na primeira fase com a vacinação de idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Desde o início da ação, no dia 23 de março, 48,7 milhões de pessoas foram vacinadas, faltando ainda 29,6 milhões que ainda não receberam a imunização.