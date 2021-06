Guarda Municipal dispersa aglomerações na Cidade Baixa, em Porto Alegre

publicidade

A Guarda Municipal de Porto Alegre realizou ações de fiscalização para cumprimento e respeito aos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 na noite desse sábado e madrugada deste domingo em várias regiões da cidade. O policiamento foi intensificado após o registro de aglomerações na madrugada anterior.

Segundo o comandante da GM, Marcelo Nascimento, foram dispersadas aglomerações nas ruas Lima e Silva com República e no Largo dos Açorianos. Um bar, na Cidade Baixa, foi autuado ao ser flagrado com clientes consumindo em pé e sem distanciamento social. No bairro Moinhos de Vento, onde na madrugada anterior foram registradas aglomerações de cerca de 2 mil pessoas, a movimentação foi tranquila.

A Operação Esforço Concentrado conta ainda com apoio de agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Brigada Militar e Diretoria Geral de Fiscalização. Desde o dia 19 de maio, Porto Alegre adota protocolos próprios para o funcionamento de atividades. As novas medidas constam no decreto municipal.

Denúncias devem ser feitas pelos fones 153 e 156.