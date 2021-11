Hemocentro de Porto Alegre realiza homenagem para doadores de sangue

publicidade

Como parte das comemorações do Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, o Hemocentro do Rio Grande do Sul realizou nesta segunda-feira uma homenagem aos doadores e empresas parceiras. O evento faz parte da Semana Nacional do Doador de Sangue, que será realizada até o próximo sábado, dia 27. Os homenageados receberam certificados e eram recepcionados pelo boneco mascote "Hemotchê". A Banda da Brigada Militar realizou uma apresentação musical em homenagem aos funcionários e doadores de sangue na entrada da instituição de saúde.

A assistente social Gesiane Ferreira Alamansa, responsável pelo Setor de Captação, disse que a instituição de saúde necessita de todos os tipos de sangue. O Hemocentro é responsável pelo fornecimento de sangue, e outros componentes, para 42 hospitais de Porto Alegre, da Região Metropolitana e do Litoral Norte. "O ideal para manter os estoques é que a instituição de saúde recebesse de 100 a 120 doadores por dia. Estamos com 50%", explicou a assistente social.

O Hemocentro atende a cinco hospitais: Pronto Socorro (HPS), Materno Infantil Presidente Vargas, Independência, Santa Ana e da Restinga Extremo-Sul. A pandemia baixou os estoques do Hemocentro e dos hospitais. “A intenção é agradecer aos doadores que, mesmo durante a pandemia, conseguiram discernir a mensagem, que foi propagada pelos profissionais de saúde, de que ficar em casa para evitar a propagação do vírus é necessário mas manter as doações de sangue é essencial”, afirmou Gesiane Alamansa.

Até o dia 26 de novembro, a Assembleia Legislativa, a loja Lebes e o Palácio Piratini estarão iluminados de vermelho em alusão ao evento. No dia 25, o Centro Administrativo Fernando Ferrari e o estádio Beira-Rio também se juntarão à campanha.

Desde o início da pandemia da Covid-19, a equipe do Hemocentro segue todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para funcionar com segurança e normalidade. Os doadores são recebidos por ordem de chegada dentro da capacidade de atendimento. Também está disponibilizado o agendamento prévio de horários pelo telefone (51) 3336-6755 ou pelo whatsapp (51) 98405-4260.

As pessoas interessadas em realizar a doação no Hemocentro devem se dirigir à sede da instituição, na avenida Bento Gonçalves, número 3.722, no bairro Partenon, na zona Leste de Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para doar, a pessoa precisa estar com boas condições de saúde, alimentada, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, apresentar documento de identidade com foto, não ter ingerido bebida alcoólica, não ter fumado no mínimo duas horas antes e ter dormido pelo menos seis horas antes da doação.

Em junho, o Ministério da Saúde lançou a campanha "Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa". Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil são realizadas, em média, cerca de 3 milhões de doações de sangue por ano na rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por conta da pandemia, em 2020, o registro de doações caiu cerca de 10%. Foram 2,9 milhões de doações realizadas no ano passado. Mesmo com a redução, não houve desabastecimento de sangue no Brasil. Com o Plano Nacional de Contingência do Sangue, o Ministério da Saúde realizou o remanejamento de bolsas entre os estados para que não houvesse escassez.

Em 2020, foram remanejadas 2.481 bolsas de concentrado de hemácias entre os hemocentros coordenadores estaduais. Em 2021, até maio, foram 185 bolsas. O Ministério da Saúde investiu, em 2021, R$ 1,6 bilhão na Rede Nacional de Serviços de Hematologia e Hemoterapia (Hemorrede). No ano passado, os recursos para a rede somaram R$ 1,8 bilhão.

No Rio Grande do Sul, apenas 2,4% da população é doadora de sangue, enquanto no Brasil o percentual é de 1,8%, conforme dados do Ministério da Saúde. O sangue doado é separado em diferentes componentes (hemácias, plaquetas, plasma e outros), o que poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada.

Os componentes são utilizados para atendimentos de urgência e realização de cirurgias eletivas nos hospitais e o tratamento de pessoas com doenças crônicas. Os homens podem doar quatro vezes ao ano com um intervalo de no mínimo 60 dias. Já as mulheres poderão realizar a doação de sangue três vezes ao ano com um intervalo de 90 dias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa adulta tem, em média, cinco litros de sangue. Em cada doação, o máximo de sangue retirado é de 450 ml.

O doador não pode estar gripado, nem ter enfrentado uma gripe nos últimos sete dias, nunca ter contraído hepatite, malária ou doença de Chagas; não ser portador do vírus HIV e do HTLV. As mulheres não podem estar grávidas, nem ter tido aborto nos últimos três meses e não podem estar amamentando. Os doadores não podem ter realizado tratamento dentário nos últimos sete dias; não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses; e não ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação e nem ter bebido excessivamente nas últimas 24 horas.