Homem morre durante chuva em Mesquita, na Baixada Fluminense

Um homem morreu após temporal que atingiu a cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, na sexta-feira (1º). Segundo a Defesa Civil Estadual, a vítima morreu no centro da cidade. Desde a noite de ontem, os bombeiros foram acionados para mais de 600 ocorrências em todo o estado.

Na Baixada Fluminense, diversos municípios sofreram com a chuva. Em Nova Iguaçu, foram pelo menos 166 mm registrados em 4 horas, na região de Moquetá, o que equivale a 175% da média esperada de chuva para todo o mês de abril.

Equipes da Defesa Civil também avaliam os impactos da chuva em Belford Roxo e São João de Meriti, que também registraram alagamentos na sexta.

Costa Verde

A chuva também atingiu com intensidade cidades da Costa Verde. Em Angra dos Reis, uma menina de cerca de 4 anos morreu e outras dez estavam desaparecidas após um deslizamento neste sábado (2). A cidade registrou o maior volume de chuva da história, com 655mm de precipitação no continente.

Também há relatos de deslizamentos em Paraty.

Segundo a Defesa Civil, a instabilidade permanece neste sábado, e há previsão de chuva moderada a fraca em todas as regiões do estado.