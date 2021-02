Homem morre e três ficam feridos em capotagem na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Um homem morreu e três se machucaram em acidente na avenida Assis Brasil, próximo ao limite de Porto Alegre com Cachoeirinha, na madrugada deste sábado. Os feridos, duas mulheres e um segundo homem, foram levados ao Hospital Cristo Redentor, mas já receberam alta médica na manhã de hoje.

Segundo informações da Brigada Militar, um Ford Ka, que trafegava no sentido Cachoeirinha-Porto Alegre por volta das 2h30min da manhã, foi parar com as rodas para o ar sobre o canteiro da avenida, depois que o condutor teria perdido o controle do veículo. Durante a capotagem, o corpo de um dos ocupantes, Jonas Tavares Brites, caiu sobre a pista no sentido oposto.

Para que os trabalhos de perícia fossem feitos, parte da avenida chegou a ficar bloqueada na madrugada. Conforme informações recebidas pela BM, um veículo preto, avistado por outros motoristas, teria ocasionado o acidente e fugido do local. Mas a polícia ainda não conseguiu identificar este carro e o condutor.