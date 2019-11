publicidade

Um homem, 60 anos, morreu em um acidente, que ocorreu às 19h15min desta terça-feira, no km 75,3 da BR 392, em Pelotas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Parati, com placas de Pelotas, e um veículo Scania, com placas de Cachoeira do Sul, teriam colidido frontalmente.

Houve interdição parcial da pista momentos após o acidente.