Hospitais registram queda de até 64% no número de doações de sangue em Porto Alegre

O agravamento da pandemia do coronavírus segue afetando os bancos de sangue dos hospitais de Porto Alegre. Com a diminuição do número de doadores, provocada, principalmente, pelo receio de contrair a doença, as instituições têm trabalhado com estoques reduzidos e, por isso, necessitam de doações com urgência. O caso mais crítico ocorre no Hospital Divina Providência, na Zona Sul da cidade. Desde o início da pandemia, a instituição acredita em uma queda, classificada como “brutal”, de 64% nas doações.

O Hospital Conceição registrou uma redução de mais de 30% neste ano, se comparado ao número de doadores que iam até a instituição em 2019. “Houve uma clara diminuição no número de doadores em conseqüência da pandemia. Enquanto que em 2019, ou seja, antes da pandemia, a média diária era de 56 doadores, que não era exatamente tranquila para as nossas necessidades, em 2020 houve uma diminuição de 20%, quando passamos a ter apenas 45 doadores por dia", disse o coordenador dos serviços de hemoterapia do Hospital Conceição, Marco Antônio Winckler.

"Após uma pequena recuperação em janeiro de 2021, com as más notícias em fevereiro e, especialmente, em março a diminuição foi bem grande e nós estamos com apenas 38 doadores ao dia, o que não é suficiente para atender nossa demanda e nos causa grande preocupação”, detalhou Winckler.

No Complexo Hospitalar Santa Casa, os estoques tiveram redução de 50%. A instituição, que compreende nove hospitais, necessita de 1.600 bolsas de sangue por mês, mas há um ano o hemocentro da instituição trabalha com uma quantidade bem menor.

“Existe um racionamento bem importante em relação ao sangue, além de todo um trabalho de adequação do serviço para que as pessoas que se sintam inseguras em procurar os bancos de sangue saber que não há perigo de contrair o vírus, que não é transmitido pelo sangue, e que dentro dos locais se respeita o distanciamento”, destacou a supervisora de enfermagem da Hemoterapia, Scheila Roberta de Souza.

Outro local em que as doações registraram queda significativa foi no Hospital São Lucas da PUC. Conforme a assessoria de imprensa, a instituição está com o estoque baixo e necessita de todos os tipos de sangue.

Diferentemente do que ocorreu em 2020, o Hospital de Clínicas registrou uma queda repentina, de no máximo 50% em uma semana, nas doações no início deste ano. No entanto, a casa de saúde tem receio de que uma nova redução possa ocorrer devido ao retorno das atividades econômicas na Capital, já que quando a cogestão estava suspensa as pessoas tinham maior disponibilidade de tempo para ir até o local realizar a doação.

Já o Hemocentro do Estado teve redução de 10% nas doações no ano passado. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), para atender a demanda transfusional a estimativa de coleta de sangue são 80.000 bolsas/ano. As cidades que estão, atualmente, com estoques mais críticos são Porto Alegre e Pelotas.

Pré-requisitos para a doação

– Ter de 16 a 69 anos;

– Primeira doação antes dos 60 anos;

– Pesar 50kg ou mais;

– Ser saudável;

– Não estar em jejum;

– Apresentar documento de identidade com foto;

– Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal.

Impedimentos para doar

– Gravidez ou amamentação;

– Doença de Chagas;

– Hepatite após os 11 anos de idade;

– Diabetes;

– Hipertensão;

– Comportamento de risco para Aids;

– Uso de bebida alcoólica há menos de 12 horas da doação;

– Ter doado há menos de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres;

– Ter feito tatuagem ou piercing há menos de um ano;

– Possuir piercing na boca ou na língua;

Como fica a doação de sangue com Covid-19

O Ministério da Saúde divulgou a Nota Técnica nº 5 atualizando os critérios técnicos para triagem clínica:

Candidatos à doação de sangue que tenham se deslocado ou que sejam procedentes de regiões com casos autóctones confirmados, nacionais ou internacionais, de infecções pelos vírus SARS, MERS e/ou 2019-nCoV deverão ser considerados inaptos por 30 dias após o retorno destas áreas. Para este critério, considerar as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, neste link ;

; Candidatos à doação de sangue que tiveram contato, nos últimos 30 dias, com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico e/ou laboratorial de infecções pelos vírus SARS, MERS e/ou 2019-nCoV, bem como aqueles que tiveram contato com casos suspeitos em avaliação, deverão ser considerados inaptos pelo período de 30 dias após o último contato com essas pessoas;

Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelos vírus SARS, MERS e/ou 2019-nCoV, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial, deverão ser considerados inaptos por um período de 90 dias após a completa recuperação (assintomáticos e sem sequelas que contraindique a doação);

Candidatos à doação de sangue que apresentaram resfriado comum ou infecções de vias aéreas superiores causadas eventualmente por coronavírus, sem história de viagem para áreas endêmicas ou contato com pessoas provenientes destas áreas não devem ser considerados de risco para a infecção destes novos vírus;

Não existe evidência até o presente, de transmissão transfusional do coronavírus, estas orientações são medidas de precaução.

Onde, como doar e quais tipos sanguíneos carecem de maior urgência:

Hospital de Clínicas: doadores devem fazer o agendamento on-line no link: http://bit.ly/sangueonline. O Banco de Sangue fica na Rua São Manoel, 543 – 2º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h.

Tipos sanguíneos que demandam de maior necessidade de doações: A-, O-, B- e AB-

Hospital São Lucas: interessados em realizar doação de sangue podem agendar um horário pelo WhatsApp (51) 98503.9958. O atendimento é no 2º andar do Hospital, nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 18h30, nas quartas-feiras, das 8h30 às 18h.

Tipos sanguíneos que demandam de maior necessidade de doações: todos os tipos

Hospital Conceição: interessados em realizar doação de sangue devem se dirigir a Av. Francisco Trein, 596, 2º andar, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h ou aos sábados, das 7h30min às 12h. Dúvidas, entrar em contato pelo WhatsApp 33572072.

Tipos sanguíneos que demandam de maior necessidade de doações: AB- / Em situação de alerta: O+, O-, A+, A-, B+ e B-

Santa Casa: interessados devem agendar pelo telefone (51) 3214-8025 e se dirigir até o endereço na Av. Independência, 75.

Tipos sanguíneos que demandam de maior necessidade de doações: todos os tipos

Hospital Divina Providência: interessados devem agendar pelo telefone (51) 3320.6012. O Banco de Sangue está aberto para doações sem agendamento também, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h, na Rua da Gruta, nº 145.

Tipos sanguíneos que demandam de maior necessidade de doações: O+, A+, e O-

Hemocentro RS

Os tipos de sangue que necessitam de maior demanda são: A+, O+ e O-. Informações sobre a doação de sangue neste link.