Hospital Conceição de Porto Alegre diz ter controlado surto de Covid-19

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, diz ter controlado o surto de Covid-19 registrado nas últimas semanas no local. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo médico infectologista Renato Cassol, que atua como coordenador do Serviço de Controle de Infecção da casa de saúde.

O pico de casos, segundo Cassol, foi atingido no dia 10 de agosto. "Desde então estamos decrescendo no número de casos. Das 15 enfermarias afetadas, cinco foram liberadas do surto hoje, e temos a previsão de liberação de mais enfermarias ao longo da semana", explicou. Conforme Cassol, nas últimas semanas, o hospital fez mais de 1 mil testes de rastreamento para o coronavírus. "A partir disso, controlamos o surto de Covid-19 no hospital", acrescentou.