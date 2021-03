Hospital de Campanha começa a funcionar na próxima terça no bairro Restinga, em Porto Alegre

publicidade

O primeiro hospital de campanha de Porto Alegre, montado pelo Exército, começa o atendimento de pacientes na próxima terça-feira, no bairro Restinga, na zona Sul ad Capital. Os 20 leitos serão destinados a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com a intenção de acomodar melhor os pacientes que chegam na emergência do Hospital Restinga e Extremo-Sul. O anúncio foi feito hoje pelo diretor-geral do hospital, Paulo Scolari, que acompanhou a montagem da estrutura no pátio da instituição de saúde. Conforme Scolari, o hospital estava nesta sexta-feira com a emergência lotada - 17 pacientes estavam entubados. "A emergência virou uma UTI. Por esse motivo, o hospital de campanha é de extrema importância porque vai desafogar a unidade", destacou.

Na manhã de hoje, na emergência do hospital haviam pessoas deitadas em macas e sentadas em cadeiras e poltronas porque não havia espaço físico adequado para o atendimento dos pacientes. Segundo Scolari, um total de 50 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e servidores administrativos vão atuar no hospital de campanha. "O funcionamento do hospital de campanha será por tempo indeterminado e enquanto tivermos essa demanda alta decorrente da pandemia da Covid-19", ressaltou.

As estruturas para montagem do hospital de campanha em Porto Alegre chegaram na madrugada de sexta-feira ao Rio Grande do Sul. O material, vindo de Manaus, foi trazido em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e desembarcou por volta das 4h30min na Base Aérea de Canoas. Por volta das 8h, quatro caminhões deixaram o local transportando as estruturas. Os veículos foram escoltados até a zona Sul de Porto Alegre, onde chegaram cerca de uma hora e meia depois.

Com 144 metros quadrados, o hospital de campanha, possui 20 leitos destinados a pacientes com coronavírus e foi montado na em frente a unidade de diagnóstico do Hospital Restinga e Extremo Sul. A estrutura será composta por três barracas, com um total de 144 metros quadrados. A expectativa é de que a montagem termine entre domingo e segunda-feira.

A comandante do Hospital de Campanha do Exército, coronel Ocilene Vargas Pereira, disse que o local contará, inicialmente, com oito leitos de UTI - quatro a mais do que o previsto. Segundo ela, há possibilidade de aumento, mas isso depende da chegada de novos respiradores. Além de montar, o Exército disponibilizará oito respiradores, 20 camas, 20 monitores, gerador de energia e sistema de ar-condicionado. O material do hospital de campanha, veio de Manaus onde estava no Hospital Militar de Área de Manaus.

Pelo menos 20 militares do Exército brasileiro estão atuando na montagem do hospital de campanha na Restinga.

Segundo a coronel Ocilene Vargas, o hospital de campanha do Exército estava cedido ao governo do Amazonas e deixou de ser útil em razão da redução da demanda no Norte do país. Pelo menos 20 vagas destinadas a pacientes infectados com o coronavírus serão criadas, sendo quatro de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 16 leitos clínicos. O hospital de campanha, que estava em Manaus, é composto por módulos em barracas feitos para serem montados rapidamente. As estruturas permitem abrigo total e têm capacidade de climatização. A prefeitura de Porto Alegre vai fornecer as equipes médicas e os equipamentos ao hospital de campanha.