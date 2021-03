Hospital de Campo Bom tem falha na distribuição de oxigênio e SES confirma seis mortos

publicidade

Com informações de Stephany Sander

O Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, teve falha na distribuição de oxigênio por cerca de 40 minutos na manhã desta sexta-feira. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), seis pacientes morreram no local. A instituição fará uma investigação para apurar se os óbitos estão relacionados ao problema enfrentado durante o turno. O item é essencial para manter a ventilação mecânica de pacientes intubados por Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e no setor de Emergência.

Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Lauro Reus, a interrupção no fornecimento de oxigênio foi um problema pontual já resolvido. "Tivemos uma pane no sistema de distribuição de oxigênio e esta situação já foi resolvida. Estamos iniciando uma investigação para saber se esta pane teria ocasionado a morte de alguns pacientes ou não. Se isso ocorreu, nos pronunciaremos a respeito e abriremos uma sindicância mas no momento não é possível confirmar", disse a direção da casa de saúde.

Veja Também

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Bom confirmou a situação no hospital, mas disse não ter informações envolvendo a morte de pacientes e afirmou que irá se pronunciar assim que tiver todas as informações sobre o ocorrido.

A SES afirmou que ainda busca mais informações sobre o ocorrido e já oficiou todas as unidades hospitalares para que mantenham o estoque mínimo de oxigênio.