Hospital de Clínicas de Porto Alegre cancela cirurgias e internações clínicas eletivas

Devido ao grande aumento no número de atendimentos a casos suspeitos e confirmados de Cvid-19, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre cancelou as cirurgias e procedimentos eletivos que não sejam inadiáveis e supendeu internações clínicas eletivas, tanto do Sistema Único Saúde (SUS) e convênios. Além disso estão mantidos apenas os atendimentos muito essenciais de consultas ambulatoriais. Pacientes com consultas ou exames agendados que possam ficar sem sua consulta não devem comparecer.

A administração informa que serão realizados apenas transplantes urgentes. O hospital está monitorando permanentemente o cenário e já organizou a abertura de novos leitos dedicados a casos de Covid-19. Mas, mesmo assim, a demanda se encontra acima da capacidade operacional.

"O hospital ressalta, novamente, a importância do uso de máscara, higiene de mãos e distanciamento para diminuir a propagação do vírus", diz em nota.