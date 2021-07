Hospital de Clínicas de Porto Alegre comemora 50 anos de fundação

publicidade

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) completa, nesta segunda-feira, 50 anos de fundação. E para comemorar a data, a instituição de saúde realizou uma cerimônia com respeito aos cuidados necessários ao momento da pandemia da Covid-19. No terraço do bloco B, um ato simbólico com 50 funcionários do hospital, escolhidos através de sorteio, marcou o cinquentenário de um dos mais tradicionais hospitais do Rio Grande do Sul.

Durante o evento, foram plantadas mudas de árvores nos canteiros e feito desejos para o futuro da instituição da saúde. O encerramento da festa do mais novo "Cinquentão de Porto Alegre" foi com uma revoada de balões. A diretora-presidente do HCPA, Nadine Clausell, disse que são 50 anos de serviços prestados à sociedade. Segundo ela, a instituição de saúde com os dois novos prédios os blocos B e C cresceu 70% em área física.

Foto: Guilherme Almeida

"Com a pandemia da Covid-19, a ocupação ficou focada na ativação dois andares de CTI e na abertura da emergência no térreo dedicada ao coronavírus", ressaltou. Segundo Nadine Clausell, mesmo com a pandemia, somente em junho deste ano circularam 18.096 pessoas por dia pelo hospital. No ano passado, foram realizados 31.699 procedimentos cirúrgicos; 199 transplantes; 2.961 partos; 27.875 internações; 2.973.438 exames e 367.787 consultas presenciais.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma instituição pública e universitária, ligada ao Ministério da Educação (MEC) e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Em meio século de dedicação à saúde, o hospital atingiu números que chamam a atenção: são mais de 20 milhões de consultas; 1,2 milhão de cirurgias; um milhão de internações; 130 mil partos e oito mil transplantes. Atualmente, funcionam no Clínicas 55 serviços médicos, 16 de enfermagem e oito multiprofissionais.

A instituição de saúde possui cerca de 10 mil pessoas - funcionários, professores, estagiários, residentes e alunos. Vinculado à Ufrgs, o Hospital de Clínicas forma profissionais e realiza uma ampla gama de pesquisas com reconhecimento internacional. Em 2020, foram publicados 795 artigos científicos produzidos no hospital. Sobre a Covid-19, já foram submetidos 199 projetos de pesquisa e há participação nos estudos com vacinas preventivas à doença.

No final de 2019, dentro dos prazos e valores previstos, foram concluídas as obras dos blocos B e C. O incremento de 70% no espaço físico tem a ocupação programada de maneira escalonada, mas foi fundamental para que pudessem ser implantados 135 leitos para dar conta da demanda de pacientes críticos da Covid-19. Desde o início da pandemia, somando casos suspeitos e confirmados, já passaram pela emergência Covid um total de 7.346 pessoas, 3.291 pelo CTI Covid e 3.375 pela enfermaria dedicada à doença.

As equipes do HCPA foram - e são - pioneiras no uso e desenvolvimento de tecnologias. O primeiro bebê de proveta gaúcho nasceu em 1997, com auxílio do Programa de Reprodução Assistida. Foi o primeiro hospital público universitário a contar com cirurgias robóticas.