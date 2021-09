Hospital de Clínicas identifica surtos de Covid-19 em unidade de internação e em creche

publicidade

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) anunciou que foram identificados dois surtos de Covid-19 em pontos distintos da instituição: de Internação, do 7º andar Ala Norte e na creche mantida pelo Clínicas. Por ora, todas as consultas e procedimentos agendados no hospital foram mantidos.

Segundo o HCPA, seis pacientes e quatro funcionários da unidade de internação foram diagnosticados com a Covid-19, sendo que o último teve o resultado positivo em 27 de agosto. Entre os pacientes, uma já estava internada com quadro grave por doença crônica, e acabou falecendo. Outro foi transferido para o CTI, mas não necessita de ventilação mecânica. A situação dele é estável. Os funcionários apresentaram apenas sintomas leves e seguem afastados e monitorados pelo Serviço de Medicina Ocupacional (SMO).

Creche

De acordo com o HCPA, quatro trabalhadoras da creche e duas funcionárias de outras áreas (mães de alunos da turma afetada) também foram diagnosticadas com Covid-19, entre os dias 26 e 28 de agosto. Todos os casos apresentam apenas sintomas leves e seguem monitorados. Seguindo os protocolos da Vigilância, a turma onde o surto ocorreu foi fechada e nenhuma nova infecção foi identificada desde o último dia 28.

Segundo comunicado do HCPA, em ambas as situações há sobreposição de exposição intra e extra institucional, não sendo possível determinar claramente sequências de contágio.

Definição de surto

Seguindo a definição de surto estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) – dois ou mais casos em uma mesma área ou unidade, independente de estarem diretamente relacionados – a situação no HCPA foi definida como surto nessa segunda-feira, e a Vigilância Sanitária foi comunicada.

Conforme o HCPA, as medidas imediatamente adotadas foram: testagem e isolamento de pacientes e trabalhadores sintomáticos; rastreamento de pacientes assintomáticos na área; afastamento e testagem de funcionários sintomáticos; reforço das medidas de higiene de mãos e uso de equipamentos de proteção; fechamento da turma da Creche e monitoramento das crianças e pais assintomáticos.

Veja Também