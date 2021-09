Hospital de Clínicas registra mais uma morte por Covid-19 após surto, em Porto Alegre

publicidade

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) registrou nesta quarta-feira mais uma morte por Covid-19 em decorrência do surto registrado na instituição. De acordo com a nota do HCPA, um paciente com múltiplas comorbidades, que havia sido transferido para enfermaria covid, foi a óbito nesta madrugada. No total, quatro pacientes já faleceram.

Nas áreas que foram identificados os surtos de Covid-19, o HCPA informou que na unidade de internação não foram registrados novos casos. No local, 14 pessoas testaram positivo: seis funcionários (todos casos leves e em acompanhamento pelo Serviço de Medicina Ocupacional) e oito pacientes - destes três faleceram, dois permanecem no CTI, dois estão internados na Enfermaria Covid e um já recebeu alta hospitalar.

A Creche, que também registrou um surto de Covid-19 na semana passada, reabriu nesta quarta. Segundo o HCPA, não houve alteração no número de casos confirmados. As nove pessoas que testaram positivo continuam afastadas, apresentam apenas sintomas leves e seguem monitoradas.