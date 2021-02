Hospital Divina Providência restringe atendimento de emergência em Porto Alegre

publicidade

Um dia depois de Porto Alegre voltar a registrar a maior taxa de ocupação de leitos de UTIs, o Hospital Divina Providência restringiu atendimento em sua Emergência Adulta por tempo indeterminado. De acordo com a instituição, os casos graves de sintomas respiratórios relacionados à Covid-19 seguirão sendo atendidos a partir desta sexta-feira. Já os procedimentos eletivos serão reagendados, à exceção daqueles que podem implicar em "desfechos clínicos desfavoravéis".

Da mesma forma, o Hospital São Lucas, da PUCRS, restringiu a entrada de novos pacientes na emergência, por 96 horas (quatro dias), a contar das 18h desta quinta-feira. A decisão se deu por conta da continuidade da alta demanda de atendimentos a pacientes por diversas patologias, incluindo casos confirmados ou suspeitos de Covid-19. O hospital esclarece que vai priorizar os casos mais graves, de acordo com a classificação de risco. A situação deve ser monitorada diariamente, podendo a decisão ser alterada conforme mudanças no cenário.

Até este sábado, o serviço de emergência do Hospital Ernesto Dornelles permanece suspenso. Em nota divulgada nessa quinta-feira, a instituição de saúde informou que devido à superlotação e com objetivo de manter o compromisso com a segurança e a qualidade no atendimento aos pacientes, iria manter o serviço fechado por 72 horas. Um novo boletim será divulgado após este período, informando se a medida será prorrogada ou não.

Ontem, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre também anunciou novas medidas de contigenciamento devido ao aumento das internações. O hospital passou a disponibilizar, a partir desta sexta-feira, mais sete leitos no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e seis de enfermaria para atender a casos suspeitos ou confirmados de infecção pela doença causada pelo coronavírus. Com a novas unidades, a instituição contará com 46 leitos de enfermaria e 94 leitos críticos dedicados a esses pacientes. Conforme o último boletim da instituição, a Emergência Covid está lotada e as demais áreas estão em seu limite.

O Rio Grande do Sul registra 11.609 mortes por Covid-19 e mais de 592,2 mil infectados pelo vírus, de acordo com o último boletim epidemiólogico, divulgado nessa quinta-feira, pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Os dados da pasta também apontam que a taxa de ocupação de leitos de UTIs no Estado é de 81,1% até a tarde de ontem. Em Porto Alegre, segundo os dados da Secretaria de Saúde municipal, a lotação da rede hospitalar é de 92,97% nesta sexta-feira.