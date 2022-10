Hospital Ernesto Dornelles realiza mutirão em prol do Outubro Rosa em Porto Alegre

publicidade

Uma ação para prevenção do câncer de mama foi realizado na manhã desta sexta-feira no Hospital Ernesto Dornelles, no bairro Azenha, em Porto Alegre. A programação integra o Outubro Rosa, mês de conscientização à prevenção da doença. Ao todo, 150 fichas para consultas médicas e exames preventivos gratuitos foram distribuídas às pacientes, mas quem chegou ao local depois disto também foi atendido. O evento, voltado especialmente para mulheres sem planos de saúde, ocorre desde 2016 na unidade, porém havia sido interrompida em 2020 e 2021, em razão da pandemia.

O evento teve ainda a distribuição de brindes, venda de artigos personalizados, música, massagem, entre outros serviços. “A instituição como um todo está apoiando a ação. Nossa intenção é conscientizar para que as mulheres possam realizar os exames diagnósticos e mostrar a importância da prestação deste serviço para a população, principalmente a mais carente, que tem mais dificuldades no acesso à saúde”, afirmou a enfermeira e coordenadora do Centro de Atenção à Saúde da Mulher do hospital (CAMHED), Juliana Mallmann.

Entre os pacientes, a sensação foi de satisfação pelo retorno da ação. A aposentada Maria de Lourdes Nobre da Silva, 68 anos, moradora de Guaíba, saiu do município pouco depois das 5h para participar do mutirão. “Acho muito boa uma ação como esta, especialmente para quem, muitas vezes, não tem a oportunidade de fazer. Faço questão de fazer os preventivos todos os anos. O atendimento aqui é mil por cento”, comentou ela, enquanto aguardava a consulta.

O médico mastologista do HED Mario Schorr, afirma que o processo de retomada dos procedimentos tem sido aos poucos, e que as chances de cura do câncer de mama são elevadas, quando tumores são descobertos precocemente. “Queremos servir como exemplo, de que aqui procuramos a doença e resolvemos os problemas. Com a pandemia, houve uma diminuição da procura para fazer os exames de rastreio, mas agora, está quase no ritmo normal, quase sem nenhum receio”, comenta ele.

A recomendação é que mulheres realizem o autoexame das mamas e mamografias acima dos 40 anos, ou dez anos antes da idade de um familiar próximo com a doença. “Por exemplo, se a mãe teve câncer com 45 anos, é ideal que a filha faça a mamografia com 35 anos”. No Brasil, o câncer de mama é a maior causa de morte por neoplasia maligna entre a população feminina no Brasil, bem como tem a incidência mais elevada entre as mulheres. A estimativa para 2022 é de 66.280 novos casos da doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca).