IBGE vai contratar mais de 12 mil para trabalhar no Censo 2020, no RS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai realizar neste ano de 2020 mais uma edição do Censo, que ocorre no segundo semestre. Em visita ao Correio do Povo, na tarde desta segunda-feira, o coordenador operacional no Estado, Luiz Eduardo Azevedo, anunciou que o instituto vai contratar 12,6 mil profissionais para o trabalho, sendo 11,1 mil recenseadores e 1,5 mil supervisores. O edital será lançado no dia 18, mas as inscrições ocorrem entre os dias 2 e 27 de março. "Será um processo seletivo simplificado, semelhante a um concurso. Pessoas de baixa renda poderão também pedir isenção da taxa de inscrição", adianta Azevedo.

Quem se inscrever, terá que participar ainda de uma maratona de treinamentos até o início da pesquisa, que terá duração de 90 dias a partir de 1º de agosto. "Só em Porto Alegre vamos utilizar 70 salas de aula no final de julho", acrescenta Azevedo. A coleta de dados é feita com a utilização de smartphones, onde é utilizado um formulário eletrônico. A remuneração para supervisor é de R$ 1.700 enquanto o recenseador recebe por produção, que estando dentro da meta de coletas, pode ficar na casa dos R$ 1.200.

O coordenador lembra ainda que em municípios menores e nas periferias das grandes cidades, o IBGE acaba enfrentando dificuldade pela escassez de recenseadores para atuar nestas áreas. Por isso e também por causa de problemas em acesso a condomínios e outras propriedades, a meta este ano é ampliar a coleta pela web. "O morador recebe um código e o utiliza para acessar o formulário pela internet", explica.

Segundo o coordenador, "o Censo é importante no planejamento das políticas públicas da próxima década". É por meio da pesquisa que se fica sabendo da faixa de renda, educação e também das condições de saúde, como acesso ao saneamento básico, por exemplo. "Pequenos municípios ainda dependem dos dados IBGE para calcular o que irão receber pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM)", defende. No site http://censo2020.ibge.gov.br, é possível ficar por dentro do lançamento do edital e também saber de outras informações do levantamento.