Idosa de 106 anos volta a enxergar bem após tr~es décadas com catarata

A idosa Eufrasina Carvalho Vitola, de 106 anos, há mais de 30 anos convivia com uma catarata que prejudicava muito sua visão. A doença tirou dela a alegria de bordar panos de prato, passatempo que compartilhava com amigas e familiares em outros tempos. Sua nova oportunidade de vida plena veio em cirurgia realizada pelo residente de Oftalmologia do Hospital de Clínicas Porto Alegre (HCPA), Roberto Conter Tavares, que com 29 anos, ajudou a solucionar um problema de saúde mais antigo do que ele próprio.

A catarata ocorre quando o cristalino, a lente dos olhos, fica opaco e diminui a visão. Ela é a principal causa mundial de cegueira reversível. A cirurgia que a retira é a mais realizada no mundo e também uma ferramenta de reinserção social para quem sofre com o problema. No HCPA, a cirurgia foi realizada no Centro Cirúrgico Ambulatorial, durante a noite, para diminuir a exposição e os riscos de Covid-19 para a paciente.

O caso marcou a jornada de Tavares no hospital. “Sou muito grato que no final de minha residência médica possa ter realizado esta cirurgia com êxito, apesar da complexidade, com a satisfação da paciente por voltar a enxergar depois de tanto tempo. Um grande presente”, comemora. O chefe do Serviço de Oftalmologia, professor Francisco Bocaccio, faz coro: “É o limite da satisfação, devolver o prazer do contato visual, de voltar a vislumbrar as belezas do dia a dia”. A cirurgia contou com a orientação da médica Samara Barbara Marafon, anestesia de Betânia Novelo e apoio da equipe de Enfermagem.

Eufrasina, do alto de seus 106 anos, já passou e viu muitas coisas. Tem oito filhos, 27 netos, 44 bisnetos e 8 tataranetos. A equipe da Oftalmologia confirmou a boa recuperação e prescreveu o uso de óculos. Uma vida longa, repleta de conquistas e que agora, desenha novos horizontes com a retomada da visão.