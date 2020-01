Idosa morre após descarga elétrica em cabo de rede solto em Guaíba

publicidade

A morte de uma mulher, 63 anos, por choque elétrico, às 7h20min desta quarta-feira, deixou moradores do bairro Nova Guaíba, em Guaíba, apreensivos. Segundo informações da polícia, a idosa teria sido vítima de uma descarga elétrica, provocada por um cabo de rede caído ao chão, no lado externo da sua residência. Ela morava na travessa 6, próximo a rua R2. Mais cedo, durante a madrugada, um cachorro já havia morrido devido ao contato com o mesmo cabo caído. O corpo da idosa permaneceu no local por quase duas horas até a chegada da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE).

Irmão da vítima, João Gabriel Bilhalva dos Santos, 59 anos, compareceu no local. “Não é fácil. É terrível, é triste começar assim o ano novo...”, lamentou, lembrando que ela deixa duas filhas. Um dos vizinhos da idosa, Ivan Pinheiro da Costa, 34 anos, disse que o temporal do final da tarde de terça-feira teria causado o rompimento do cabo da rede de energia elétrica, ocasionando a falta de luz. Ele calculou “uns 40 metros de fio” rompido no chão. “Eu deixei meu portão chaveado para as crianças não irem para fora”, recordou. “Os vizinhos chamaram a Brigada Militar que deu apoio”, acrescentou. Os policiais militares do 31º BPM isolaram a área para evitar novas mortes.