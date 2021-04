Idoso é atropelado e morto por veículo na BR 386, em Marques de Souza

publicidade

Um idoso morreu atropelado na manhã desta quarta-feira na BR 386, em Marques de Souza. A vítima, de 83 anos, foi atingida por um Volkswagen Gol no km 318 da rodovia. O óbito ocorreu no local. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Um guincho retirou o automóvel do local. Não houve bloqueio do trânsito durante o atendimento da ocorrência.

Já em Boa Vista das Missões, a PRF registrou a colisão frontal entre um Fiat Uno e um Volkswagen Fox no km 77 da BR 386. O acidente de trânsito aconteceu na noite de terça-feira. Houve a morte do motorista do primeiro veículo. A vítima tinha 56 anos.