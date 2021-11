Idoso morre atropelado na ERS 118, em Gravataí

publicidade

Um idoso morreu atropelado, no final da noite desta segunda-feira, no km 09 da ERS 118, em Gravataí. No trecho da rodovia, o pedestre, de 72 anos, foi atingido por um ônibus Volkswagen ao atravessar a pista.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizados no atendimento do acidente de trânsito. O óbito da vítima foi no local, que permaneceu isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP).