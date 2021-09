Idosos em busca da terceira dose movimentam postos de saúde em Porto Alegre

publicidade

O movimento nos postos de saúde para vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira ficou por conta das pessoas com 70 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 17 de março. No Centro de Saúde Santa Marta, na unidade Santa Cecília e no shopping João Pessoa, a presença dos idosos chamou a atenção dos servidores da saúde. A imunização também teve continuidade para os jovens com 15 anos ou mais.

Mais de 50 pontos aplicaram as doses, incluindo 36 unidades de saúde e 18 farmácias parceiras, além do shopping João Pessoa. Por questões logísticas, foram suspensas nesta terça as ações de vacinação previstas nos drive-thrus dos shoppings Bourbon Wallig e do Barra Shopping Sul.

Também foram vacinadas as pessoas de todas as idades com alto grau de imunossupressão que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos 28 dias. Para receber a terceira dose, os imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

No Centro de Saúde Santa Marta, mais de 50 pessoas estavam na fila aguardando pela imunização com a primeira dose da Pfizer, no caso para os jovens com 15 anos ou mais, e os idosos com 70 anos ou mais para a dose de reforço. Na fila desde às 7h, o aposentado Marcos Fernandes, 72 anos, disse que preferiu realizar a imunização depois do feriado. "Não queria vir nos primeiros dias em função da grande movimentação que sempre acontece nos postos de saúde. Hoje, está um dia bem tranquilo", destacou. A aposentada Eunice Fonseca, 74 anos, afirmou que segue com todos os cuidados de prevenção como o uso de máscara e álcool em gel.

O Ministério da Saúde recomendou a imunização contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos para enfrentamento da pandemia. A dose de reforço é orientada para pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose (ou dose única) há pelo menos 28 dias. Além disso, a recomendação do Ministério da Saúde é que idosos, acima de 70 anos, que completaram o ciclo vacinal há seis meses, também recebam mais uma dose da vacina contra a Covid-19. O reforço vale para quem tomou a vacina da Coronavac ou da AstraZeneca. A terceira dose contra o coronavírus é realizada com um imunizante da Pfizer.

