IGP realiza levantamento preliminar na sede da SSP que desabou com incêndio

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) enviou uma equipe do Departamento de Criminalística para começar o levantamento preliminar no prédio de nove andares da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que foi destruído por um incêndio seguido de um desabamento entre a noite de quarta e madrugada desta quinta-feira, em Porto Alegre. Três peritos criminais e dois fotógrafos criminalísticos estão no local.

A equipe do IGP está fazendo o registro da situação externa do prédio, observando onde a estrutura está mais deteriorada. Os vestígios são importantes para entender a dinâmica do incêndio e do desabamento.

Imagens de drones devem ser captadas para observar as áreas mais atingidos e os locais de difícil acesso. O trabalho do IGP deve continuar com a análise das imagens obtidas no início do fogo, além de documentos, como a planta do local, de depoimentos das testemunhas.

A perícia tentará descobrir as causas do incêndio. Os laudos do IGP serão depois encaminhados para a Polícia Civil. Um inquérito foi aberto pela 17ª DP. Quatro servidoras que estavam no quarto andar do prédio, onde originou-se o fogo, serão ouvidas, entre outras diligências.

Além disso, o IGP informou também que o Departamento de Identificação em Porto Alegre está funcionando apenas pelo telefone (51) 32236122. O agendamento para carteiras de identidade pelo site do IGP permanece normal. Em razão do incêndio no prédio da SSP, o telefone (51) 32885150 está temporariamente suspenso.

