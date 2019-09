IML identifica dez vítimas do incêndio no hospital do Rio

publicidade

O Instituto Médico-Legal (IML) divulgou as identidades de dez vítimas fatais do incêndio que atingiu o Hospital Badim na noite desta quinta-feira. Eram sete mulheres e três homens. Das que tiveram a idade divulgada, todas eram idosas e tinham mais de 75 anos. A informação da manhã desta sexta-feira era de que pelo menos 11 pessoas tinham morrido no incêndio. No entanto, a Polícia Civil confirma apenas a chegada de dez corpos no IML. As vítimas são:

Maria Alice Teixeira da Costa, 75 anos

Luzia dos Santos Melo, 88 anos

Virgílio Claudino da Silva, idade ainda não divulgada

Ana Almeida do Nascimento, 95 anos

Irene Freitas, 83 anos

Berta Gonçalves Berreiros Sousa, 93 anos

Marlene Menezes Fraga, 85 anos

Alayde Henrique Barbieri, idade ainda não divulgada

Darcy da Rocha Dias, 88 anos

José Costa de Andrade, idade ainda não identificada

O IML colocou uma equipe dedicada ao atendimento do caso do incêndio. Peritos especializados estão atuando na identificação das vítimas, para dar mais agilidade ao caso. Segundo Gisele de Lima Pereira, subsecretária de gestão administrativa da Polícia Civil responsável pela área de perícia, não há informações sobre uma 11º pessoa morta. Ela ressaltou, porém, que há vítimas que foram transferidas para outros hospitais. “Todas as vítimas do Badim já foram. São dez corpos que vieram, já foram identificados, necropciados e entregues às famílias”, afirmou Gisele. Segundo o IML, a maioria das vítimas morreu por asfixia e não há corpos carbonizados.

Filho de Luzia dos Santos Melo, Emanuel Ricardo criticou a forma como o atendimento foi prestado: "Os funcionários estavam totalmente perdidos, batendo cabeça, sem saber o que fazer. A enfermeira que era responsável pelo setor sumiu. (...) Com certeza a morte dela poderia ter sido evitada. Houve negligência do hospital".

O incêndio que atingiu o Hospital Badim deixou ao menos dez mortos. O hospital informou que um curto-circuito no gerador do prédio 1 da unidade de saúde provocou o início das chamas, que espalharam fumaça para todos os andares do prédio antigo. Segundo funcionários relataram à polícia, o incêndio teria começado em um prédio antigo onde funcionava o setor de laboratórios. Pacientes que estavam internados em áreas próximas tiveram de ser retirados às pressas.

De acordo com a Defesa Civil do Rio de Janeiro, o incêndio começou pouco antes das 18h desta quinta. O fogo foi controlado, mas os trabalhos de perícia e investigação ainda não começaram por causa do calor e da fumaça que ainda tomam conta do edifício.

Em nota, a Rede D´Or São Luiz afirmou que lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Hospital Badim e diz que que colocou à disposição todos os hospitais da Rede para receber pacientes, funcionários e familiares. Foram realizados 79 atendimentos, distribuídos nos seguintes hospitais:

Quinta D’Or: 52 pacientes

Caxias D’Or: 15 pacientes

Copa D’Or: 6 pacientes

Norte D’Or: 5 pacientes

Rios D’Or: 1 paciente