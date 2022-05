Imperadores do Samba vence Carnaval de Porto Alegre após apuração tensa

publicidade

A Escola Imperadores do Samba sagrou-se a grande campeã do Grupo Ouro do Carnaval 2022 de Porto Alegre, com o samba-enredo “Um Espetáculo entre os Palcos da Cidade”. “A gente passou por muita dificuldade. Só tenho a agradecer”, disse, emocionada, a presidente da Imperadores, Luana Costa, na transmissão oficial da apuração. A contagem das notas começou às 15h, durou quase quatro horas e teve de ser interrompida, por conta de uma confusão antes do anúncio final, divulgado às 18h30min. O Carnaval de Porto Alegre ocorreu nos dias 6, 7 e 8 de maio no Complexo Cultural do Porto Seco, na zona Norte da capital.

Em segundo lugar, ficou a escola Bambas da Orgia e em terceiro, a Imperatriz Dona Leopoldina. Em seguida, na ordem, vieram Restinga, Fidalgos e Aristocratas, Império do Sol, União da Vila do IAPI, Acadêmicos de Gravataí e Império da Zona Norte, essa última rebaixada para o Grupo Prata em 2023.

Já a Sociedade Beneficente Cultural Realeza venceu a série Prata e passa a integrar o Grupo Ouro no ano que vem. O samba-enredo homenageou os Lanceiros Negros, com “Combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer”. Em segundo, ficou a Unidos de Vila Isabel, que também sobe para o grupo principal. Em seguida, classificaram-se, nessa ordem, União da Tinga, Academia de Samba Praiana, Copacabana, Unidos da Vila Mapa e Academia de Samba Puro. Nesse grupo, não havia previsão de rebaixamento.

Já entre as escolas do Grupo Bronze, quatro passarão a entregar o Grupo Prata. Em primeiro lugar ficou o Grêmio Recreativo Escola de Samba Filhos de Maria, seguido pela Protegidos da Princesa Isabel, Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro e Acadêmicos da Orgia. Vieram em seguida a Unidos do Guajuviras e a Academia De Samba Cohab Santa Rita.

A confusão

A apuração da Série Ouro do Carnaval de Porto Alegre foi interrompida na tarde desta terça-feira por uma confusão no Complexo Cultural do Porto Seco envolvendo os carnavalescos da Restinga que acompanhavam a divulgação das notas pelos jurados.

A Brigada Militar agiu no local, o clima arrefeceu e a apuração foi retomada. Um fotógrafo do Correio do Povo chegou a ser agredido e teve seu equipamento quebrado durante a confusão.

Classificação final:

Grupo Ouro (9ª colocada rebaixada para o Grupo Prata)

1 – Imperadores do Samba

2 – Bambas da Orgia

3 – Imperatriz Dona Leopoldina

4 – Estado Maior da Restinga

5 – Fidalgos e Aristocratas

6 – Império do Sol

7 – União da Vila do IAPI

8 – Acadêmicos de Gravataí

9 – Império da Zona Norte

Grupo Prata (1ª e 2ª colocadas sobem para o Grupo Ouro)

1 – Realeza

2 – Unidos de Vila Isabel

3 – União da Tinga

4 – Academia de Samba Praiana

5 – Copacabana

6 – Unidos da Vila Mapa

7 – Academia de Samba Puro

Grupo Bronze (1ª, 2ª, 3ª e 4ª colocadas sobem para o Grupo Prata)

1 – Grêmio Recreativo Escola de Samba Filhos de Maria

2 – Protegidos da Princesa Isabel

3 – Mocidades Independente da Lomba do Pinheiro

4 – Acadêmicos da Orgia

5 – Unidos do Guajuviras

6 – Academia De Samba Cohab Santa Rita