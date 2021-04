Início da vacinação de pessoas com comorbidades é marcado por filas em Porto Alegre

publicidade

O primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 das pessoas com comorbidades foi de movimento intenso nas unidades de saúde de Porto Alegre nesta sexta. Antes do meio-dia, já havia filas no Centro de Saúde Modelo, no IAPI, na unidade Santa Cecília e no Centro de Saúde Marta. No entanto, não foi registrado aglomeração.

Servidores da saúde realizaram a distribuição de senhas ao público que faz parte do grupo das comorbidades. No Centro de Saúde Modelo, Thayna Costa, 21 anos, portadora da Síndrome de Down, estava ansiosa por receber a vacina. "Xô Corona, vou cuidar da minha mãe", disse ela depois de receber a primeira dose da vacina Astrazeneca. Ela estava na companhia da irmã Aline. "A nossa família está muito feliz porque a mãe (Nádia, 63 anos) e a agora a minha irmã realizaram as imunizações contra o coronavírus", ressaltou Aline Costa.

O aposentado João Carlos Bicca levou a filha Vanessa, 38 anos, portadora da Síndrome Down, para realizar a aplicação da vacina. "Estávamos ansiosos por essa vacina", comentou Bicca. O retorno para a segunda dose está previsto para o 23 de julho.

A aplicação das vacinas ocorreu em 32 unidades de saúde, sem drive-thrus. Também foram vacinados hoje os idosos com 60 anos ou mais, que tiveram que apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Já a vacinação para segunda dose da Coronavac segue suspensa.

Muita gente do grupo prioritário (comorbidades) procurou os postos de saúde para realizar a vacina. No entanto, os servidores informaram que a primeira dose seria aplicada prioritariamente em pessoas com Síndrome de Down (estimadas em 334 pessoas) e sem necessidade de comprovação.

Ao contrário, precisam apresentar atestado médico ou receita com medicação contínua: gestantes e puérperas com comorbidades independentemente da idade (público estimado em 2.580 pessoas), portadores de deficiência cadastrados no plano Beneficio de Prestação Continuada entre 54 e 59 anos (em torno de 2.446 pessoas com identificação pelo cadastro) e portadores de HIV dos 54 aos 59 anos (estimados em 1.200 pessoas).

Outros grupos incluídos na fase das comorbidades começarão a ser vacinados na próxima semana, como pessoas com doença renal crônica que fazem diálise, independentemente de idade, e pessoas com comorbidades entre 54 e 59 anos de idade.

Novas doses de vacinas

Os servidores municipais da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), em Porto Alegre, receberam nesta sexta-feira uma nova remessa da vacina Astrazeneca/Osxford, da Fiocruz. Os funcionários receberam a carga de 10.480 mil doses do imunizante. As vacinas foram colocadas na sala de imunização da DVS na avenida Padre Cacique, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

Em uma ação rápida, os funcionários receberam as vacinas e trataram de realizar o armazenamento. O lote do imunizante da AstraZeneca foi retirado na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na avenida Ipiranga, na zona Leste de Porto Alegre, e transportado de van para a sede da DVS.

O Ministério da Saúde informou que trabalha em todas as frentes para que exista o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação Contra a Covid-19. Mesmo com a autonomia de estados e municípios na distribuição e aplicação das vacinas, a pasta, em uma gestão tripartite, alerta para a necessidade de se seguirem as orientações coordenadas pelo Ministério da Saúde, que prevê ciclos de vacinação de acordo com os grupos prioritários definidos em estudos populacionais com a comunidade científica.

A orientação do Ministério da Saúde é que pessoas com comorbidades sejam convocadas para vacinação de acordo com a sua idade, dos mais velhos para os mais jovens. Assim, serão vacinadas pessoas de 55 a 59 anos, depois de 50 a 54 anos, e assim por diante.