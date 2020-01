Incêndio atinge aterro sanitário de Canoas

publicidade

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta segunda-feira, o aterro sanitário localizado no Parque Industrial Jorge Lanner, no bairro Niteroi, em Canoas. O aterro é administrado por uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura de Canoas. Não há registro de feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.



De acordo com o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Paulo Osório, a expectativa é de que o combate às chamas siga até a manhã de terça-feira. Segundo ele, há um monitoramento frequente no local, justamente porque estes episódios são frequentes. "Estava tranquilo às 19h, pouco depois o incêndio começou. É uma montanha de madeiras que está armazenada em uma área isolada, mas claro que no meio disso encontramos outros materiais que são recolhidos nas vias", explicou.



Conforme Osório, o prefeito Luiz Carlos Busato já sinalizou que uma reunião deve ser realizada na terça-feira para tratar do caso. "Lamentavelmente ainda acontecem esses incidentes, mas o prefeito já acenou para um encontro para tomarmos providências para estancar este problema. A reunião deve ser entre Bombeiros, Defesa Civil, Serviços Urbanos, Habitação, empresa responsável pelo aterro e Guarda Municipal, entre outros envolvidos", destacou.



Pouco antes do Natal, em dezembro de 2019, foram registradas duas ocorrências de incêndio no local. Em uma delas o Corpo de Bombeiros atuou durante quatro dias para controlar o fogo. Nestes casos, conforme Osório, a Prefeitura atua em apoio aos Bombeiros, fornecendo alimentação, água e caminhão com carregamento de terra. "Eles coordenam a operação e nós damos suporte para eles trabalharem", frisou.