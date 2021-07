Incêndio atinge prédio da Secretaria de Segurança Pública, em Porto Alegre

publicidade

Um incêndio de grandes proporções atinge neste momento o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP) , localizado no Centro de Porto Alegre. O fogo teria começado no quarto andar, da Susepe. De acordo com a SSP, o prédio foi completamente evacuado.

O fogo teria começado no quarto andar, da Susepe. Ainda não há informações sobre vítimas.



🎞️: Fabiano do Amaral pic.twitter.com/jjHbU4uzIG — Correio do Povo (@correio_dopovo) July 15, 2021

O prédio da SSP fica localizado na rua Voluntários da Pátria. Conforme informações preliminares, o incêndio teria começado por volta das 22h, no teto do 4º andar, onde fica localizado o setor de alvarás da Susepe.

Duas funcionárias estavam no local no momento em que o fogo começou. Elas utilizaram os extintores, mas as chamas se alastraram rapidamente. As chamas atingiram o telhado do Centro Integrado, localizado ao lado. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar atuam no local no combate às chamas.

Incêndio de grandes proporções atinge o prédio da @SSP_RS , em Porto Alegre. Imagens dão conta de três andares tomados pelas chamas.



Crédito: Corpo de Bombeiros pic.twitter.com/1k1FB3dNTk — Mauren Xavier (@maurenxavier09) July 15, 2021

A prefeitura de Porto Alegre acompanha o incêndio. Pelo Twitter, o vice-prefeito da Capital, Ricardo Gomes, afirmou que conversou com o vice-governador Ranolfo Viera Júnior e colocou à disposição as estruturas da Prefeitura, que coordena esforços em conjunto com o Governo do Estado.

Acompanhando o lamentável incêndio na Secretaria de Segurança do RS. Conversei com o Vice-Governador Delegado Ranolfo e coloquei todas as estruturas da Prefeitura à disposição. Estou em contato direto com o Prefeito @SebastiaoMelo , e estamos coordenando esforços com o Estado. — Ricardo Gomes (@RicardoGomesPOA) July 15, 2021

Por conta do incêndio, alguns serviços estão comprometidos neste momento em Porto Alegre. O 190, número de emergência da Brigada Militar, está fora do ar.