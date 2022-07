Incêndio atinge sala na Galeria do Rosário em Porto Alegre

publicidade

O efetivo do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) foi mobilizado no final da manhã deste sexta-feira para combater um incêndio em uma das salas do 11º andar da Galeria do Rosário , entre as ruas Vigário José Inácio e Marechal Floriano, no Centro de Porto Alegre. Seis viaturas estão no local.

Inaugurado em 1959, o edifício, com 22 pavimentos e mais de 500 salas comerciais e lojas, foi esvaziado por medida de segurança. Muitos funcionários e clientes ficaram encurralados nos pavimentos superiores, subindo então até o terraço e depois retirados com ajuda dos bombeiros militares.

Alguns inalaram fumaça e foram encaminhadas às duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Policiais militares do 9º BPM prestam apoio aos bombeiros militares. Curiosos acompanham toda a movimentação.

"Estava no 20º andar...Tentei descer pela escada não deu mais...a fumaça era muito forte. A gente foi para o terraço na chuva. Agora é que os bombeiros desceram com nós", relatou a cabeleireira Gleci Bernardes, 63 anos. Ela calculou que umas 50 pessoas ficaram retidas. "Minha esposa estava no terraço. Eles não podiam descer", confirmou o autônomo Anderson Luis, 34 anos.

Imagens mostram evacuação da galeria do Rosário após incêndio



📸: Alina Souza pic.twitter.com/JsxvM3Mp1R — Correio do Povo (@correio_dopovo) July 15, 2022

Bombeiros iniciam trabalho de combate às chamas em sala da galeria do Rosário



📸: Alina Souza pic.twitter.com/eck3f1sLk1 — Correio do Povo (@correio_dopovo) July 15, 2022

Foto: Alina Souza / CP

Foto: Alina Souza / CP