Incêndio de grandes proporções atinge prédio na avenida paulista, em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge um prédio na avenida Paulista, número 1.230, região central de São Paulo (SP), na tarde desta quinta-feira. Um curto-circuito na casa de máquinas teria causado o início das chamas, que neste momento estão sendo controladas pelos bombeiros.

A câmera de segurança da Record TV registrou a fumaça preta saindo do topo do edifício.

Segundo informou o major Marcos Palumbo ao Balanço Geral, dez equipes do Corpo de Bombeiros estão em deslocamento para o combate ao fogo. Viaturas de autobomba também foram encaminhadas ao local.

“Toda região será afetada (com o incêndio e os trabalhos dos bombeiros), então pedimos paciência às pessoas que estiverem por lá. Principalmente às pessoas que estiverem no prédio ou no entorno, que não se arrisquem ou cheguem perto”, disse Palumbo.

O prédio já está sendo evacuado, e as equipes dos bombeiros vão trabalhar para impedir que as chamas se alastrem para outros andares.

A avenida Paulista foi interditada em ambos os sentidos, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Não há informações sobre vítimas até o momento. Uma mulher que trabalha no edifício e preferiu não ser identificada relatou à reportagem da Record TV que, como o incêndio começou no início da tarde, boa parte das pessoas estava em horário de almoço, portanto fora do prédio, o que facilitou a evacuação pelas escadas de emergência.