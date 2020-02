Incêndio deixa dois mortos em Capão Novo

publicidade

Com informações de Eduardo Amaral e Gabriel Guedes

Um incêndio deixou dois mortos e quatro feridos, na madrugada deste sábado, em Capão Novo, no Litoral Norte. O fogo, que começou por volta das 2h, destruiu três casas e um carro Santana na Rua das Rosas, próximo ao Posto 6. De acordo com o Corpo de Bombeiros, morreram no local Tais Tavares, de 32 anos, e Rosimari de Souza Tavares, de 48 anos.

Segundo o comandante do Pelotão de Bombeiros de Capão da Canoa, tenente Valdecir Ambrósio, dois pacientes foram transferidos para Porto Alegre, um permanece internado no Hospital Santa Luzia e um recebeu alta.

O local está isolado pela Brigada Militar, que agurda o Instituto Geral de Perícias (IGP) para investigar a causa do sinistro.



Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação / CP