Incêndio destrói ônibus em Porto Alegre

publicidade

Um ônibus, da linha T12, ficou destruído depois de ser atingido por um incêndio na manhã desta segunda-feira em Porto Alegre. O coletivo trafegava pela estrada João Oliveira Remião quando as chamas começaram. Não há informações de feridos no incidente.

No momento em que o fogo começou, somente o motorista estava no ônibus, que é do tipo articulado. O veículo acabou ficando parado em frente ao cemitério Jardim da Paz, no sentido Centro-Bairro.

Foto: Natália Satler / Record TV / Especial / CP

Foto: Natália Satler / Record TV / Especial / CP