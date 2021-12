Incêndio em apartamento deixa pai e filho gravemente feridos no bairro São João, em Porto Alegre

publicidade

Pai e filho ficaram feridos com queimaduras graves, no início da manhã desta sexta-feira, em um incêndio em um apartamento na Zona Norte de Porto Alegre. Eles foram internados no Hospital Cristo Redentor (HCR). O efetivo do 1º Batalhão Militar de Bombeiros foi mobilizado na ocorrência, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Policiais militares do 11º BPM da Brigada Militar prestaram apoio no atendimento.

Os bombeiros retiraram os demais moradores, além de animais domésticos, do interior do prédio de dois andares, que fica na rua Onze de Agosto, próximo da esquina com a avenida Benjamin Constant, no bairro São João. O imóvel possui um total de seis apartamentos.

Situado no térreo, o apartamento onde estavam as vítimas ficou destruído pelas chamas. Os bombeiros fizeram depois o trabalho de rescaldo no local, que foi isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias para apurar as causas do fogo. A Polícia Civil deve abrir inquérito.