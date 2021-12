Incêndio mata duas crianças no bairro Guajuviras, em Canoas

publicidade

Duas crianças morreram em consequência de um incêndio ocorrido na noite desta quarta-feira em Canoas. O sinistro aconteceu em uma residência, situada na rua Barbosa Lima Sobrinho, no bairro Guajuviras.

As vítimas foram um menino de três anos, que teve óbito no local, e uma menina, de três anos, que faleceu devido aos graves ferimentos por queimaduras na madrugada desta quinta-feira durante atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

Gritos de socorro e o cheiro de fumaça foram percebidos pela vizinhança. Outras duas crianças foram resgatadas e salvas por vizinhos do interior da casa em chamas, situada nos fundos do pátio de uma outra moradia. Elas foram encaminhadas para o Hospital Universitário de Canoas, sendo liberadas depois.

Conforme relato de testemunhas, as quatro crianças estavam sozinhas no momento em que começou o incêndio. A mãe não estava no local.

A ocorrência mobilizou os policiais militares do 15ª BPM, que fizeram o isolamento no entorno e prestaram apoio ao efetivo do 8º Batalhão de Bombeiros Militar.

O Instituto-Geral de Perícias foi acionado através do Departamento de Criminalística e Departamento-Médico Legal. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.