Infraero espera movimento de 3 milhões de passageiros no fim do ano

publicidade

Os 37 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 2,9 milhões de passageiros entre os dias 17 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022. O número é 44% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 2 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa, entre os dias 18 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro de 2021.

A projeção para as festas de fim de ano foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas. Estão previstos também 22,6 mil pousos e decolagens no período, 37% superior em relação aos 16,5 mil voos realizados no período do ano passado. O maior movimento deve ocorrer entre os dias 20 e 23 de dezembro e 3 de janeiro.

O Santos Dumont, por exemplo, estima um movimento de 453.143 passageiros em 3.743 voos. De acordo com a Infraero, isso representa um aumento de 23% no número de viajantes e de 15% na quantidade de voos em relação ao mesmo período do ano passado.

Vale ressaltar que naquela ocasião, a vacinação ainda não havia sido iniciada, reduzindo drasticamente o número de passageiros imunizados.

Clique aqui para ver a expectativa de movimentação nos terminais da Infraero em todo o país.