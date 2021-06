Ingresso de sistema frontal traz chuva volumosa para partes do RS

publicidade

Após manhã e tarde de calor em boa parte do Rio Grande do Sul, lembrando um pouco verão, o tempo começou a mudar neste sábado no Estado. Segundo a MetSul, a chuva avançou com vento pelo território gaúcho graças ao deslocamento de uma frente fria. O tempo modificou-se a partir do Oeste e do Sul com o ingresso de um sistema frontal que trouxe chuva volumosa para algumas cidades gaúchas.

Dados de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até o começo da noite deste sábado indicavam 45 mm em Uruguaiana, 43 mm em Quaraí, 39 mm no Chuí e 15 mm em Jaguarão. Já a rede do Centro Nacional de Previsão de Desastres indicava até 19h volumes de precipitação de 59 mm em Uruguaiana, 44 mm em Rosário do Sul, 40 mm em Quaraí, 34 mm em Jaguarão, 25 mm em Alegrete, 22 mm em Arroio Grande e 20 mm em Santa Maria e Canguçu.

A chuva que durante a tarde caiu forte e com trovoadas em pontos do Oeste e do Sul do Rio Grande do Sul E atingiu o Centro gaúcho nesta noite com chuva e rajadas de vento. Em Santa Maria, por exemplo, choveu forte no início da noite e houve rajadas de vento com relatos isolados de queda de granizo. Em Nova Palma, rajadas de vento provocaram queda de árvores em rodovia.

A tendência para as próximas horas, no restante deste sábado e na madrugada do domingo, é a frente fria seguir avançando para Norte. Com isso, a instabilidade até agora concentrada no Oeste, no Sul e no Centro do Estado vai começar a afetar a Metade Norte gaúcha, inclusive a região de Porto Alegre, com chuva, trovoada e rajadas de vento.

Chove forte com elevada incidência de raios em Canoas. pic.twitter.com/mGDmIhU0jy — estaelsias⛈❄🌪 (@Estaelsias) June 6, 2021