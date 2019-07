Iniciada demolição de imóvel que causava riscos a pedestres em Porto Alegre

publicidade

A demolição de um imóvel do município, localizado na rua Baronesa do Gravataí, no bairro Menino Deus, foi iniciada na manhã desta quinta-feira. A iniciativa partiu de uma vistoria realizada por técnicos da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade e pela Defesa Civil, em 1º de julho. Conforme o documento, o teto do prédio e as estruturas internas apresentam risco de desabamento. Foi constatado também que o restante da cobertura apresenta o mesmo risco, incluindo a queda de telhas. Parte dos telhados, inclusive, já caiu sobre a calçada, colocando em risco a segurança dos pedestres.

A recomendação dos técnicos do Município foi a demolição dos imóveis, cercamento do terreno e indicação para permuta da áreas. Técnicos da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) realizaram a retaguarda, abordagem e acompanhamento de cinco famílias que estão no local, que não fazem parte da Ocupação Baronesa. Equipes da fundação estiveram dias antes e reforçaram a oferta dos serviços como abrigos, albergues, Centros Pop.

O imóvel, que anteriormente havia sido cedido à Brigada Militar, sofreu um incêndio em março deste ano e depois foi ocupado, o que levou a Procuradoria-Geral do Município (PGM) a ajuizar ação de reintegração de posse. No dia 7 de junho, houve a desocupação do prédio. Para as 10 famílias que estavam na Ocupação Baronesa, foram ofertados os serviços da Fasc e auxílio moradia. Três famílias já estão usando o benefício em moradia alugada, uma vai ingressar na moradia no próximo mês. A fundação ainda aguarda a indicação do endereço do imóvel para o aluguel de três famílias. Outras três ainda não solicitaram o auxílio.