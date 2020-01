Inspeção Naval na Operação Verão notificou 216 embarcações com irregularidades em um mês

publicidade

O Comando do 5º Distrito Naval (Com 5ºDN) divulga o balanço parcial das ações de Inspeção Naval na Operação Verão 2019/2020. Entre 15 de dezembro e 15 de janeiro, 3.266 embarcações foram inspecionadas e, desse total, 216 apresentaram irregularidades e receberam notificações que poderão ser revertidas em multas. Outras 24 foram apreendidas por não apresentarem condições para navegar com segurança. As atividades de inspeção naval do Com5ºDN estão sendo realizadas por três Capitanias, sendo uma destas fluvial, quatro Delegacias e uma Agência, abrangendo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Para garantir um verão mais seguro em nossas águas, os agentes da autoridade marítima brasileira realizam fiscalização nos seguintes aspectos: habilitação dos condutores; documentação da embarcação; material de salvatagem (coletes e boias); extintores de incêndio; luzes de navegação; capacidade de lotação e o estado da embarcação. Além disso, foram utilizados etilômetros, tendo em vista ser proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores. A Operação Verão 2019/2020, incluiu, também, ações de presença em entidades náuticas; clubes náuticos; marinas e colônias de pescadores, para realização de palestras educativas e distribuição de panfletos informativos e cartazes com dicas das principais normas de segurança da navegação.

Na Área de Juridição da Capitania Fluvial de Porto Alegre (CFPA), até o dia 20 de janeiro foram inspecionadas 220 embarcações, das quais 14 apresentaram irregularidades e receberam notificações, que poderão ser revertidas em multas. Outras duas embarcações foram apreendidas. A CFPA possui uma Área de Jurisdição que compreende 382 municípios, ou seja, 77% dos municípios do Rio Grande do Sul e tem como propósito contribuir para a salvaguarda da vida humana, para a segurança da navegação nas hidrovias interiores e para a prevenção da poluição hídrica por parte de embarcações ou suas instalações de apoio.